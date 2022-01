Svezia, è allarme per il volo misterioso di droni su centrali nucleari e Parlamento. I servizi indagano (Di martedì 18 gennaio 2022) Spionaggio nucleare? In Svezia cresce l’allarme per misteriosi droni che nei giorni scorsi hanno sorvolato tre centrali nucleari, due aeroporti e siti istituzionali, come il Parlamento. E le sedi del governo. I servizi di sicurezza Sapo hanno aperto un’indagine sull’operazione. Mentre polizia e guardia costiera sono impegnate in ricerche sulle isolette e il mare vicino Stoccolma, secondo quanto ha riferito la Bbc. Per ora le autorità svedesi non hanno fatto speculazioni sui responsabili. Ma gli avvistamenti coincidono con l’accresciuta allerta militare per le tensioni fra Russia e Occidente sull’Ucraina. Svezia, allarme droni su tre centrali nucleari L’ultimo avvistamento risale a ieri ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Spionaggio nucleare? Incresce l’per misteriosiche nei giorni scorsi hanno sorvolato tre, due aeroporti e siti istituzionali, come il. E le sedi del governo. Idi sicurezza Sapo hanno aperto un’indagine sull’operazione. Mentre polizia e guardia costiera sono impegnate in ricerche sulle isolette e il mare vicino Stoccolma, secondo quanto ha riferito la Bbc. Per ora le autorità svedesi non hanno fatto speculazioni sui responsabili. Ma gli avvistamenti coincidono con l’accresciuta allerta militare per le tensioni fra Russia e Occidente sull’Ucraina.su treL’ultimo avvistamento risale a ieri ...

