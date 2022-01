Seminario di studio e formazione 27, 28, 29 gennaio, Bologna Opificio Golinelli, per i docenti di matematica e fisica, fisica e scienze (Di martedì 18 gennaio 2022) In linea con le azioni messe in atto dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici a sostegno dell acquisizione delle competenze relative al metodo sperimentale nell'insegnamento della fisica e scienze previste nelle Indicazioni Nazionali, viene organizzato un Seminario di studio e formazione residenziale di tre giorni rivolto ai docenti di matematica e fisica, fisica e scienze di tutti gli indirizzi di studio. Il Seminario è organizzato nell'ambito dei progetto Nazionale LSOSAlab L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) In linea con le azioni messe in atto dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici a sostegno dell acquisizione delle competenze relative al metodo sperimentale nell'insegnamento dellapreviste nelle Indicazioni Nazionali, viene organizzato undiresidenziale di tre giorni rivolto aididi tutti gli indirizzi di. Ilè organizzato nell'ambito dei progetto Nazionale LSOSAlab L'articolo .

