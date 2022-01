Quirinale e non solo. Le troppe bugie di una politica che gioca a nascondino (Di martedì 18 gennaio 2022) Voi penserete che dire bugie in politica sia assolutamente normale. E che questa normalità sia ancora più scontata in una fase come questa in cui l’elezione del presidente della Repubblica diventa un’estenuante partita a telesina con ancora troppe carte coperte. Forse avete ragione, non può che essere così. Ma forse ci dovrebbe essere almeno un’alternativa, quella di un’onestà intellettuale che vada oltre la follia di una tattica giornaliera fatta di bluff, ammiccamenti e rilanci. Perché la politica non può sempre essere un gioco al buio. E allora proviamo a scoprire le carte di questa fase politica, proviamo a raccontare qualche verità al di là di troppi infingimenti più o meno inconsci, al di là della commedia messa in scena da attori in cerca d’autore, al di là di un presente infinito che sembra ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Voi penserete che direinsia assolutamente normale. E che questa normalità sia ancora più scontata in una fase come questa in cui l’elezione del presidente della Repubblica diventa un’estenuante partita a telesina con ancoracarte coperte. Forse avete ragione, non può che essere così. Ma forse ci dovrebbe essere almeno un’alternativa, quella di un’onestà intellettuale che vada oltre la follia di una tattica giornaliera fatta di bluff, ammiccamenti e rilanci. Perché lanon può sempre essere un gioco al buio. E allora proviamo a scoprire le carte di questa fase, proviamo a raccontare qualche verità al di là di troppi infingimenti più o meno inconsci, al di là della commedia messa in scena da attori in cerca d’autore, al di là di un presente infinito che sembra ...

