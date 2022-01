Norvegia: Breivik in aula fa il saluto nazista ai giudici (Di martedì 18 gennaio 2022) I familiari delle vittime della strage di Utoya temevano nuove provocazioni da Anders Breivik e così è successo. L'estremista 42enne, entrando oggi in aula per chiedere la libertà condizionale, dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) I familiari delle vittime della strage di Utoya temevano nuove provocazioni da Anderse così è successo. L'estremista 42enne, entrando oggi inper chiedere la libertà condizionale, dopo ...

