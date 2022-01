NFL 2022, tutto pronto per il Divisional Round dei Play-offs! Il programma completo e come seguire i match in tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Ed ora non si scherza più. Messo in archivio il lungo weekend dedicato al “Super Wild Card Round”, i Play-offs della NFL 2022 entrano ufficialmente nel vivo. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, AFC e NFC eleggeranno le due rappresentanti che, sette giorni dopo, si giocheranno il Championship e, di conseguenza, la possibilità di accedere all’attesissimo Super Bowl LVI, che si disputerà al SoFi Stadium di Inglewood, nei sobborghi di Los Angeles, California, nella notte del 13-14 febbraio. Segui i Play-offs NFL in diretta ed esclusiva su DAZN tutto è pronto, quindi, per il Divisional Round, che scatterà sabato sera alle ore 22,30 italiane con il primo incontro, quello che metterà di fronte la testa di serie #1 della AFC, i Tennessee Titans ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Ed ora non si scherza più. Messo in archivio il lungo weekend dedicato al “Super Wild Card”, i-offs della NFLentrano ufficialmente nel vivo. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, AFC e NFC eleggeranno le due rappresentanti che, sette giorni dopo, si giocheranno il Championship e, di conseguenza, la possibilità di accedere all’attesissimo Super Bowl LVI, che si disputerà al SoFi Stadium di Inglewood, nei sobborghi di Los Angeles, California, nella notte del 13-14 febbraio. Segui i-offs NFL in diretta ed esclusiva su DAZN, quindi, per il, che scatterà sabato sera alle ore 22,30 italiane con il primo incontro, quello che metterà di fronte la testa di serie #1 della AFC, i Tennessee Titans ...

