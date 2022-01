Napoli, rapina in via Mezzocannone: arrestato 21enne (Di martedì 18 gennaio 2022) Un 21enne è stato arrestato a Napoli per una rapina messa a segno con altri due complici, riusciti a fuggire, in via Mezzocannone. I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Centro hanno arrestato per rapina in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 21enne napoletano incensurato. La scorsa notte – erano Leggi su 2anews (Di martedì 18 gennaio 2022) Unè statoper unamessa a segno con altri due complici, riusciti a fuggire, in via. I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagniaCentro hannoperin concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere unnapoletano incensurato. La scorsa notte – erano

