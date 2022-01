Milan-Spezia 1-2, Sconcerti: “Se c’è un fallo e viene fischiato, la decisione è corretta” (Di martedì 18 gennaio 2022) L’opinionista sportivo, Mario Sconcerti, ha parlato a tutto TMW Radio nella trasmissione Stadio Aperto tornando sull’episodio contestato di ieri in Milan-Spezia: “Vanno regolamentate certe situazioni, non si vede un arbitro così contestato per aver fischiato. Quanto tempo bisogna aspettare perché si applichi il vantaggio e perché non si applica dappertutto? Se tutti i falli vanno aspettati non ce ne sono più. Se c’è un fallo si fischia e la decisione è corretta. Se si vuole andare sulla filosofia allora bisogna spiegarmi perché l’arbitro abbia più responsabilità di Hernandez che ha sbagliato il rigore. Non ci casco in questa storia. Dietrologia? Posso anche arrivare a pensare che sia arrivato a tirare così e a segnare perché il portiere era fermo. Fosse capitato allo ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) L’opinionista sportivo, Mario, ha parlato a tutto TMW Radio nella trasmissione Stadio Aperto tornando sull’episodio contestato di ieri in: “Vanno regolamentate certe situazioni, non si vede un arbitro così contestato per aver. Quanto tempo bisogna aspettare perché si applichi il vantaggio e perché non si applica dappertutto? Se tutti i falli vanno aspettati non ce ne sono più. Se c’è unsi fischia e la. Se si vuole andare sulla filosofia allora bisogna spiegarmi perché l’arbitro abbia più responsabilità di Hernandez che ha sbagliato il rigore. Non ci casco in questa storia. Dietrologia? Posso anche arrivare a pensare che sia arrivato a tirare così e a segnare perché il portiere era fermo. Fosse capitato allo ...

