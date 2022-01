Milan-Spezia 1-2, il Codacons: “Partita da ripetere” | Serie A News (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Codacons ha chiesto formalmente di rigiocare Milan-Spezia, Partita sul cui esito ha inciso l'errore dell'arbitro Marco Serra nel recupero Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilha chiesto formalmente di rigiocaresul cui esito ha inciso l'errore dell'arbitro Marco Serra nel recupero

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - psychiatrichall : Finalmente leggo una cosa intelligente - Maxmale : @il_Malpensante ma soprattutto, Serra ha anche segnato 2 goals per lo Spezia? No perché a leggere quanto scritto se… -