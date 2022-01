Microsoft compra Activision Blizzard (Di martedì 18 gennaio 2022) Spenderà quasi 70 miliardi di dollari per ottenere il controllo di una delle più grandi e famose aziende di videogiochi al mondo Leggi su ilpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Spenderà quasi 70 miliardi di dollari per ottenere il controllo di una delle più grandi e famose aziende di videogiochi al mondo

Advertising

Nerdbunker : Microsoft anuncia compra da Activision Blizzard - Eurogamer_es : Microsoft compra Activision-Blizzard - Agenzia_Ansa : Microsoft cresce nei videogiochi, compra Activision. Pagherà 68,7 miliardi di dollari, 95 dollari per ogni azione… - LOKIcs7 : RT @Nerdbunker: Microsoft anuncia compra da Activision Blizzard - lado_mx : #ActivisionBlizzard: Microsoft compra Activision Blizzard: Se quedará con Call of Duty y World of Warcraft. -