Microsoft acquisisce Activision Blizzard | gigante dei videogiochi

Tanzen : BOMBA ATOMICA, Microsoft annuncia l'acquisto di Activision Blizzard. Dettagli man mano qui: - giochiscontati : Microsoft acquisisce Blizzard è veramente la bomba del giorno, intanto ecco i giochi di XBOX Game Pass di fine genn… - JediPerLItalia : Wow Microsoft sgancia la bomba e acquisisce Activision Blizzard per $70 miliardi - antoniocuomo : RT @Tanzen: BOMBA ATOMICA, Microsoft annuncia l'acquisto di Activision Blizzard. Dettagli man mano qui: - vecchio_fulvio : RT @Tanzen: BOMBA ATOMICA, Microsoft annuncia l'acquisto di Activision Blizzard. Dettagli man mano qui: -

Si tratta della maggiore acquisizione nella storia di. Activision Blizzard è autrice di famose serie di videogiochi come Warcraft, Diablo, Call of Duty e Candy Crush . Nel premercato, il ...... presidente e CEO di- Stiamo investendo profondamente in contenuti, community e cloud di livello mondiale per inaugurare una nuova era di gioco che metta giocatori e creatori al primo ...(Teleborsa) - Microsoft ha annunciato l'intenzione di acquisire la società di videogiochi Activision Blizzard con l'obiettivo di accelerare la propria crescita nel segmento gaming su ...Giornata storica per l'industria del gaming: Activision Blizzard entra nel team Xbox Studios, il franchise di CoD è nelle mani di Microsoft.