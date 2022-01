(Di martedì 18 gennaio 2022) Tutti gli show deiprevisti nei teatri italiani nel mese disono confermati. La band prog più amata di sempre sarà il 5al Teatro di Varese, il 6al Gran Teatro Geox di Padova, il 7al Teatro Galleria di Legnano (sold out), il 9al Teatro Colosseo di Torino (sold out) e l’11all’Auditorium Conciliazione di Roma. Le prevendite per ledi Legnano e Torino sono esaurite, iper ledi Roma e Varese sono acquistabili su Ticketone, mentre quelli per ildi Padova sono disponibili, oltre che su Ticketone, anche sui circuiti Ticketmaster e Fastickets. I...

Advertising

Lopinionista : Jethro Tull in concerto: date di febbraio 2022 e biglietti - tusciatimes : JETHRO TULL, confermato il tour italiano di febbraio del leggendario gruppo di Ian Anderson - BPMconcerti : Confermato il tour dei @jethrotull a febbraio nei teatri italiani! ???? biglietti qui ?? - Piersandropalla : Cari vecchi Jethro Tull ? - fcristallini : Il passato, a volte, è molto meglio del presente… Jethro Tull - Locomo… -

Ultime Notizie dalla rete : Jethro Tull

Tuscia Times

2 'Thick as a Brick'(1972) Una canzone lunga 45 minuti che racconta vizi e virtù della società inglese e la condisce di sesso, religione e droga in un labirinto di intarsi strumentali ......Rockin Pneumonia And The Boogie Woogie Flu AD INFINITUM - Inferno BLOODYWOOD - Gaddaar VOLBEAT - Shotgun Blues FALLING IN REVERSE - Zombiefied TEMPERANCE - Diamanti STING - Rushing Water-...Sognatori e disadattati, immigrati e rockstar in crisi, contadini e divinità: ecco come il progressive rock (e dintorni) ha sfruttato il filone dei dischi a tema ...John Miles, chitarrista e arrangiatore, è morto a 72 anni dopo un'incredibile carriera da cantante, chitarrista, tastierista, oltre a direttore musicale e arrangiatore. John Miles ha ottenuto numerosi ...