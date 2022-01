Gioco d’azzardo, nuove regole per le sale giochi: orari e limiti di vincita (Di martedì 18 gennaio 2022) Gioco d’azzardo. Si avrà un netto cambiamento delle regole per il Gioco d’azzardo. Il governo sta, infatti, puntando a un riordino del settore dei giochi sulla base di una bozza redatta al Mef. La bozza è stata inviata alla Ragioneria di Stato. proprio dal sottosegretario con delega ai giochi, Federico Freni. Nel documento in questione si punta al rafforzamento delle misure a tutela dei giocatori. Ma non solo. Anche al nuovo piano di razionalizzazione e distribuzione della rete di raccolta con regole che dovranno essere molto più omogenee, chiare e lineari. L’obiettivo è, in questo caso, quello di eliminare le difformità a livello territoriale e stringere i lacci per il controllo del Gioco illegale. La vigilanza sarà affidata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022). Si avrà un netto cambiamento delleper il. Il governo sta, infatti, puntando a un riordino del settore deisulla base di una bozza redatta al Mef. La bozza è stata inviata alla Ragioneria di Stato. proprio dal sottosegretario con delega ai, Federico Freni. Nel documento in questione si punta al rafforzamento delle misure a tutela dei giocatori. Ma non solo. Anche al nuovo piano di razionalizzazione e distribuzione della rete di raccolta conche dovranno essere molto più omogenee, chiare e lineari. L’obiettivo è, in questo caso, quello di eliminare le difformità a livello territoriale e stringere i lacci per il controllo delillegale. La vigilanza sarà affidata ...

