F.De Vito: a maggioranza non interessano diritti minori (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – “Mi sto occupando da tempo del tema dei diritti dei minori, un vaso di Pandora che se scoperchiato evidenzia vicende umane, a volte troppo difficili da sopportare, che vengono gestite da persone terze, sottraendo i bambini alle loro famiglie, anche in presenza di sole criticità economiche o di rapporti difficili da conciliare tra i genitori.” “Soprattutto in questi casi ritengo doveroso trovare soluzioni che abbiano, come ultima ed estrema possibilità, quella di strappare i piccoli dai loro affetti.” “Mi aspettavo quindi più sensibilità da parte della maggioranza allargata del consiglio regionale del Lazio nel votare favorevolmente un atto in cui chiedevo solamente di adoperarsi per far nascere un tavolo tecnico regionale, composto da esperti della materia, che potesse affiancare i soggetti competenti, nella valutazione di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – “Mi sto occupando da tempo del tema deidei, un vaso di Pandora che se scoperchiato evidenzia vicende umane, a volte troppo difficili da sopportare, che vengono gestite da persone terze, sottraendo i bambini alle loro famiglie, anche in presenza di sole criticità economiche o di rapporti difficili da conciliare tra i genitori.” “Soprattutto in questi casi ritengo doveroso trovare soluzioni che abbiano, come ultima ed estrema possibilità, quella di strappare i piccoli dai loro affetti.” “Mi aspettavo quindi più sensibilità da parte dellaallargata del consiglio regionale del Lazio nel votare favorevolmente un atto in cui chiedevo solamente di adoperarsi per far nascere un tavolo tecnico regionale, composto da esperti della materia, che potesse affiancare i soggetti competenti, nella valutazione di ...

Advertising

bonaccorso_vito : RT @falce_e: Italia Viva è maggioranza nel paese, in un colpo solo ha superato PD, Lega, Fratelli d'Italia, M5S, Forza Italia e Azione. Non… - Giusepp53305703 : @elio_vito @alessiodegiorgi @ItaliaViva Ormai #ItaliaViva è #maggioranza nel Paese, caro @elio_vito Il risultato r… - Vito_Cipolla : RT @GuidoCrosetto: Perché fanno maggioranza ed accettano ministri espressione di una forza politica, fondata e guidata da un uomo che fa lo… - Vito_Cipolla : RT @FratellidItalia: ?? È chiaro che Speranza non può rimanere un minuto di più, Mario Draghi e le forze di maggioranza prendano atto del fa… - quaranta_vito : @IleniaGiagnoni @krakendas È questo l'assunto sbagliato: noi bn siamo in dittatura, bensì in un regime totalitario,… -