Eriksen | parla il manager del Brentford | «Un onore sia accostato al nostro club»

(Di martedì 18 gennaio 2022) Thomas Frank,del, hato in conferenza stampa del possibile arrivo di Christianfino a fine stagione IldelThomas Frank si è espresso in merito al possibile approdo di Christiannel. LE PAROLE – «è davvero un grandissimo giocatore, tutto lo sanno. Lui è un tipo di giocatore che gioca solo per i top, spero che possa tornare ai massimi livelli. In circostanze normali non ci sarebbero possibilità che uno come lui possa essereal. Credo che dovremmo esserne lusingati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

... ha parlato in conferenza stampa del possibile arrivo di Christianfino a fine stagione Il manager del Brentford Thomas Frank si è espresso in merito al possibile approdo di Christian...Dopo aver rescisso il contratto con l'Inter,potrebbe tornare in Premier League . A scriverlo è il tabloid The Athletic, chedi un'offerta (sei mesi più opzione per il prossimo anno) ...Il tecnico del Brentford, in conferenza in vista della prossima sfida di Premier League con lo United, parla delle voci di mercato che accostano l'ex nerazzurro Christian Eriksen al Brentford.La dirigenza inglese ha fatto sapere all’entourage di Eriksen di poter offrire un contratto al ragazzo inizialmente di sei mesi, ma con opzione per il rinnovo sino al giugno 2023 A tal proposito, part ...