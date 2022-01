Covid oggi Italia | Pregliasco | “Presto per allentare regole”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo l’ondata di contagiin, “c’è l’esigenza di una transizione verso una nuova normalità, mi pare una cosa da pianificare, da valutare in una fase di riduzione della curva di contagio. Aspettiamo il picco o il plateau che sia e poi procediamo in questo senso”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente delle Statale di Milano, commentando alcune ipotesi avanzate dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa per semplificare lee rimuovere molti vincoli nella gestione deldallo stop a tamponi per gli asintomatici e alla dad per i vaccinati fino alla riduzione della quarantena. “E’ ancora un pochino– frena il virologo – ma pianifichiamolo e valutiamo questo aspetto. Attrezziamoci anche per dare una prospettiva a quella che sarà ...

Advertising

ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - AurelianoStingi : Durante la pandemia di vaiolo del 1885 iniziò a girare un documento contro la vaccinazione obbligatoria imposta dal… - sbonaccini : ?? OPEN DAY REGIONALE 5-19 ANNI ?? Sono davvero tanti i bambini e i ragazzi in età scolastica che stanno partecipa… - Sylvie26804002 : RT @1V4vendetta: Volevo rendervi partecipi che anche oggi tampone negativo. ?????? Ci rinuncio. Mi schifa anche il covid. - sulsitodisimone : Covid Svizzera oggi, 29.142 contagi e 14 morti: bollettino 18 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

... infatti, ha deciso di mettere in vendita tutti i prodotti utili per contrastare il, che puoi ... Per tutti queste sue caratteristiche e per tutti questi servizi che offre, Amazon si ponecome ...... visto che si parla di un rimborso fiscale sull' IRPEF che può far comodo in tempo di, ... Bonus Renzi 2022: ecco come funzionaIl Bonus Renzi (o IRPEF) dal 2022 prevede nella possibilità di ...Mentre i comuni mortali cercano la dose booster del vaccino anti covid, il virus fa da booster per la concentrazione di ricchezza. Questi dati emergono clamorosi e incredibili, ma non inaspettati, dal ...974 casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi ...