Bufera in Doc nelle tue mani | L’Addio al dottore più amato | “Non è stata una mia scelta | ecco perchè mi fanno fuori” Fan arrabbiati

(Di martedì 18 gennaio 2022) Gianmarco Saurino torna sula Doc: “Si tratta di unanon solo mia”. Nella prima puntata di Doc-tue2, andata in onda giovedì scorso su Rai1, c’è stato un colpo di scena clamoroso: il dottor Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino, è morto di Covid. I telespettatori sono rimasti delusi e hanno fatto sentire la loro voce sui social. Lorenzo era uno dei personaggi più amati di Doc e nessuno si aspettava che morisse proprio ora che Giulia gli aveva confessato di essere innamorata di lui e di aspettare un bambino. Ma la realtà, a volte, supera la fantasia e il dottor Lazzarini è morto di Covid. Ma come mai Gianmarco Saurino ha deciso di dire addio a Doc-tue2?la risposta dell’attore sulle pagine del settimanale Tv ...

