Australian Open sul caso Djokovic: “Rammarico per l’impatto negativo sui giocatori” (Di martedì 18 gennaio 2022) Il caso Novak Djokovic agli Open in Australia? “Come famiglia Australiana del tennis, riconosciamo che gli eventi recenti sono stati una distrazione significativa per tutti e ci rammarichiamo profondamente per l’impatto che ciò ha avuto su tutti i giocatori”. Lo scrive Tennis Australia in una nota che, senza mai nominare il campione, si riferisce tuttavia alla vicenda che ha fatto discutere il mondo. “Tennis Australia ha lavorato a stretto contatto con il governo federale e del Victoria State nell’ultimo anno per offrire un Australian Open sicuro dal Covid per i giocatori, lo staff e i tifosi. Ci sono sempre lezioni da imparare”, concludono gli organizzatori degli Open d’Australia. (Adnkronos) Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) IlNovakagliin Australia? “Come famigliaa del tennis, riconosciamo che gli eventi recenti sono stati una distrazione significativa per tutti e ci rammarichiamo profondamente perche ciò ha avuto su tutti i”. Lo scrive Tennis Australia in una nota che, senza mai nominare il campione, si riferisce tuttavia alla vicenda che ha fatto discutere il mondo. “Tennis Australia ha lavorato a stretto contatto con il governo federale e del Victoria State nell’ultimo anno per offrire unsicuro dal Covid per i, lo staff e i tifosi. Ci sono sempre lezioni da imparare”, concludono gli organizzatori deglid’Australia. (Adnkronos) Clicca qui per leggere ...

