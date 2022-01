Una commissione toponomastica per rivedere i nomi delle strade (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Monica De Santis Si torna nuovamente a parlare di salernitani illustri, si torna nuovamente a parlare di dedicare loro il nome di una strada, piuttosto che di una piazza o di un’istituto scolastico, o ancora di uno dei varchi della Villa Comunale. Già nei mesi scorsi erano giunte alla prima giunta Napoli diverse richieste per ricordare salernitani che hanno dato lustro alla nostra città. Molte di queste richieste per non dire tutte sono ovviamente finite nel dimenticatoio. Ora ci riprova nuovamente l’associazione Salernitani Doc che con una nota prova a chiedere l’istitutzione di una commissione di toponomastica al fine proprio di occuparsi della rinomina di alcune strade a cittadini illustri. Nella nota si legge che “a civiltà di un’intera comunità passa anche da questo: intitolare strade alle ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Monica De Santis Si torna nuovamente a parlare di salernitani illustri, si torna nuovamente a parlare di dedicare loro il nome di una strada, piuttosto che di una piazza o di un’istituto scolastico, o ancora di uno dei varchi della Villa Comunale. Già nei mesi scorsi erano giunte alla prima giunta Napoli diverse richieste per ricordare salernitani che hanno dato lustro alla nostra città. Molte di queste richieste per non dire tutte sono ovviamente finite nel dimenticatoio. Ora ci riprova nuovamente l’associazione Salernitani Doc che con una nota prova a chiedere l’istitutzione di unadial fine proprio di occuparsi della rina di alcunea cittadini illustri. Nella nota si legge che “a civiltà di un’intera comunità passa anche da questo: intitolarealle ...

borghi_claudio : Così si fa in una commissione d'inchiesta. Bravissimo @tedcruz e inquietante il rifiuto di rispondere da parte dell… - Errorigiudiziar : «Mio padre è stato prelevato dalla sua vita senza che venisse aperta una commissione d'inchiesta, senza che nessuno… - reportrai3 : Nelle indagini entrano altre mediazioni dei professionisti come nel caso della società israeliana Adaltis: una comm… - Meister3W : RT @Sofocle20: CONTE VERGOGNATI Nessuna riforma con chi, ha su di sè una macchia indelebile e in netta contrasto con la Costituz.: la tess… - ansaeuropa : 'Una serie di leggi vanno ora emendate per poter mettere in pratica le modifiche della costituzione e noi siamo pro…

Ultime Notizie dalla rete : Una commissione In udienza dal Papa il presidente di turno della Bosnia Erzegovina ...se i negoziati saranno avviati solo al raggiungimento delle priorità previste dalla Commissione Ue ...stati deturpati i graffiti che ricordano le vittime del genocidio di Srebrenica e ne è seguita una ...

Invalidità civile, un 2022 di cambiamenti: nuovi importi e limiti reddituali Sarà, poi, una commissione medica dell'INPS a decidere se i requisiti sono soddisfatti o meno. Concludiamo ricordando che l'inoltro della richiesta potrà avvenire online accedendo ai servizi ...

Le rinnovabili al vaglio di una Commissione FIRSTonline Ok dall’Europa a sotorasib per il tumore del polmone La mutazione KRASG12C è una delle più frequenti nel NSCLC ed è presente in circa il 13-15% dei pazienti europei affetti da NSCLC non squamoso. Con l’approvazione della Commissione Europea – e in ...

“La delibera della commissione venga ritirata”, Sinistra Italiana contro la chiusura delle scuole materne comunali Con una nota firmata dal segretario provinciale Mario Nobile, Sinistra Italiana si schiera contro la delibera con cui la Commissione Comunale straordinaria ha sancito la chiusura delle scuole materne ...

