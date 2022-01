Ultime Notizie Roma del 17-01-2022 ore 15:10 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 17 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno da oggi lunedì 17 gennaio nuova mappa di colori delle regioni in Italia con il passaggio in zona gialla della Campanella una canzone della Valle d’Aosta nella nostra penisola la variante omicron del virus dilaga il picco di questa Ondata è molto vicino ti avrà fra 2-3 settimane secondo l’organizzazione Mondiale della sanità ieri nel nostro paese sono stati registrati 149.500 12 contatti e altri 148 morti attualmente i positivi Sono oltre due milioni e cinquecentomila intanto per il professor Franco Locatelli coordinatore del CTS sistema di colori delle regioni si può rivedere lo dice in una fase caratterizzata dall’elevato numero di Raggi legato alla variante omicron sistema della colorazione delle regioni è stato elaborato in maniera concertata tra Ministero e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 17 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno da oggi lunedì 17 gennaio nuova mappa di colori delle regioni in Italia con il passaggio in zona gialla della Campanella una canzone della Valle d’Aosta nella nostra penisola la variante omicron del virus dilaga il picco di questa Ondata è molto vicino ti avrà fra 2-3 settimane secondo l’organizzazione Mondiale della sanità ieri nel nostro paese sono stati registrati 149.500 12 contatti e altri 148 morti attualmente i positivi Sono oltre due milioni e cinquecentomila intanto per il professor Franco Locatelli coordinatore del CTS sistema di colori delle regioni si può rivedere lo dice in una fase caratterizzata dall’elevato numero di Raggi legato alla variante omicron sistema della colorazione delle regioni è stato elaborato in maniera concertata tra Ministero e ...

Advertising

fanpage : 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assoluta… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - TgLa7 : Verso il calo dei casi, succede dopo la crescita delle ultime due settimane. Accelera anche la campagna di vaccinaz… - corgiallorosso : La #Juve vuole #Zaniolo per sostituire #Dybala -