Udinese, fatta per Pablo Mari: domani le visite mediche (Di lunedì 17 gennaio 2022) . Il difensore arriverà a Roma per gli accertamenti Quasi fatta per il prestito secco del difensore Pablo Mari dall'Arsenal all'Udinese. Il difensore spagnolo sosterrà nella giornata di martedì le visite mediche a Roma, che precederanno la firma con l'Udinese e l'inizio della sua nuova avventura italiana. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

