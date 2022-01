Traffico Roma del 17-01-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sulla Grande Raccordo Anulare tra Prenestina e La Rustica in carreggiata esterna poco ilsul resto del percorso rallentamenti sulla tratto Urbano della A24 tra via di Portonaccio e la tangenziale est e poi in tangenziale Tra Nomentana e Salaria verso Trionfale e verso il San Giovanni su viale Castrensecon rallentamenti sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e sulla Salaria invece all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe anche in direzione del raccordo per lavori in corso all’ impianto semaforicoin coda sulla via Appia 3 raccordo e via delle Capannelle verso il centro città per un veicolo guasto fermo sulla strada si sono invece formate code su via Tuscolana all’altezza di via Marco decumio ...