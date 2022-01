Tagliafico e Ajax, due volontà diverse: la situazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da qualche giorno ormai si fa il nome di Nicolás Tagliafico per la fascia sinistra del Napoli. Numericamente la rosa è a posto, come ha ancora affermato ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa, ma è chiaro che, se si dovesse intravedere un’opportunità di mercato, qualcosa potrebbe cambiare. FOTO: Getty – Tagliafico Argentina Giuntoli infatti, come già visto nelle operazioni Tuanzebe e prima Anguissa, potrà operare soltanto con la formula del prestito, soluzione a cui, per ora, l’Ajax non apre. Secondo Il Corriere dello Sport, inoltre, il giocatore vorrebbe la Serie A. Il suo contratto con i lanceri scade nel 2023, motivo per cui, prima o poi, l’Ajax dovrà aprire alle negoziazioni se vorrà evitare di perderlo a zero nell’estate del prossimo anno. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da qualche giorno ormai si fa il nome di Nicolásper la fascia sinistra del Napoli. Numericamente la rosa è a posto, come ha ancora affermato ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa, ma è chiaro che, se si dovesse intravedere un’opportunità di mercato, qualcosa potrebbe cambiare. FOTO: Getty –Argentina Giuntoli infatti, come già visto nelle operazioni Tuanzebe e prima Anguissa, potrà operare soltanto con la formula del prestito, soluzione a cui, per ora, l’non apre. Secondo Il Corriere dello Sport, inoltre, il giocatore vorrebbe la Serie A. Il suo contratto con i lanceri scade nel 2023, motivo per cui, prima o poi, l’dovrà aprire alle negoziazioni se vorrà evitare di perderlo a zero nell’estate del prossimo anno.

