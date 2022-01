Sondaggi Tecnè | Pd in forte calo | Fdi a un passo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella prima rilevazione dell’anno realizzata daiper l’Agenzia Dire, il Pd registra un ribasso cosìda bruciare quasi tutto il vantaggio che aveva su Fratelli d’Italia. Secondo la rilevazione infatti, i dem perdono un punto percentuale rispetto a dicembre calando al 20,7%. Fdi nonostante la leggera flessione che la porta al 20,5%, si ritrova ora a soli due decimi di distanza dal partito guidato da Enrico Letta. Anche Lega e Movimento 5 Stelle perdono terreno scivolando rispettivamente al 18,3% e al 14,3%. In crescita i consensi dei partiti moderati: Forza Italia guadagna quattro decimi portandosi al 9,2%, Azione grazie alla federazione con +Europa sale al 4,8%, Sinistra Italiana al 2,3% supera Italia Viva data al 2,2% e Verdi al 2,1%. Ancora molto alta la quota di astenuti e incerti stimata intorno al ...

Le trattative per l'individuazione del nuovo Presidente della Repubblica riportano sotto i riflettori la politica. Scombussolano gli equilibri che da settimane caratterizzavano i sondaggi sul gradimento dei Partiti, modificano in modo radicale i trend. Lo rileva il sondaggio settimanale Monitor Italia realizzato dall'istituto Tecné per Agenzia Dire.