Sky, arriva un nuovo canale: da quando e cosa vedere (Di lunedì 17 gennaio 2022) Grandi novità per i clienti di Sky che da gennaio 2022 potranno usufruire del nuovo canale Sky Cinema 4K: oltre 120 titoli di film da poter guardare, anche tra i più recenti e in prima visione, esclusivamente per i clienti di Sky Cinema con Sky Q via satellite e con l'opzione HD oppure Ultra HD, senza alcun costo aggiuntivo. Scopriamo insieme da quando sarà disponibile il nuovo canale e cosa sarà possibile vedere. Sky Cinema 4K, il nuovo canale di Sky Sky Cinema 4K è il nome del nuovo canale della famiglia Sky Cinema che si aggiungerà agli altri undici già presenti, e arriverà il 28 gennaio 2022 per tutti i clienti di Sky Cinema con Sky Q via satellite e con i servizi opzionali quali Ultra HD o HD.

