Se un QR CODE vi porta ad un pagamento fate MOLTA ATTENZIONE

Vi ricordiamo di prestare MOLTA ATTENZIONE all'utilizzo di QR CODE che vi portano ad effettuare un pagamento. Il sito che vi sta richiedendo i vostri dati potrebbe essere falso e farvi cadere in una truffa. In america recentemente è accaduto proprio questo, in un comune parcheggio. Abili criminali hanno attaccato adesivi con codici QR fraudolenti sulle stazioni e colonnine per il pagamento della sosta delle automobili. Gli ignari automobilisti hanno creduto di poter pagare il parcheggio tramite il link offerto dal QR CODE ed hanno perso i loro soldi. Il sito web ove "atterravano" le vittime era una copia di quello del comune e pertanto molto credibile. Gli esseri umani non possono semplicemente leggere i codici QR o controllare in anticipo dove li porterà la ...

