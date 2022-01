Salvini | il Pd e i luogotenenti del piano B per il Quirinale

(Di lunedì 17 gennaio 2022) C’è il Matteoche deve tenere aperti più canali, sotto il canale che porta il nome di Silvio Berlusconi, e che a metà pomeriggio dice: “Berlusconi fa i suoi incontri e i suoi conti”, ma in ogni caso “una decisione dovrà essere presa”, e “la Lega farà una proposta convincente”. E c’è la Lega – tramite idella Lega – che deve perlustrare in anticipo, a partire dal Parlamento, le possibili linee di movimento e i possibili punti di arrivo. Ci si deve insomma spingere nell’altro campo per cercare di dare forma preventiva al dialogo verso il Pd – Pd del “patto di legislatura” (con “presidente super partes”) proposto dal segretario Enrico Letta. Anche Matteo Renzi, sul Corriere della Sera, oggi definiva da una parte “ragionevole” la proposta lettiana di accordo al centrodestra e dall’altra “sensata” l’ideaana di ...

ilGiornale.it

