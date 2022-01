Matteo Berrettini, vittoria agli Australian Open e dedicata…all’Imodium! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Brandon Nakashima dopo tre ore e dieci minuti (4-6, 6-2, 7-6, 6-3) è stato sconfitto dal nostro Matteo Berrettini che vola, così, al secondo turno del torneo degli Australian Open in corso di svolgimento nella terra dei canguri. Il tennista italiano ha dovuto combattere, però, contro un doppio avversario in campo: lo sportivo nostrano ha fronteggio il rivale statunitense ed il forte mal di pancia che ha dato diversi grattacapi al numero sette del Ranking mondiale del tennis. A fine partita, Berrettini ha voluto ringraziare il farmaco Imodium, noto per bloccare i movimenti intestinali, scrivendo la dedica sulla telecamera. Un siparietto divertente che ha scaricato (è proprio il caso di dirlo) la tensione di una gara che si stava complicando. La dedicata all’Imodium di Matteo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Brandon Nakashima dopo tre ore e dieci minuti (4-6, 6-2, 7-6, 6-3) è stato sconfitto dal nostroche vola, così, al secondo turno del torneo degliin corso di svolgimento nella terra dei canguri. Il tennista italiano ha dovuto combattere, però, contro un doppio avversario in campo: lo sportivo nostrano ha fronteggio il rivale statunitense ed il forte mal di pancia che ha dato diversi grattacapi al numero sette del Ranking mondiale del tennis. A fine partita,ha voluto ringraziare il farmaco Imodium, noto per bloccare i movimenti intestinali, scrivendo la dedica sulla telecamera. Un siparietto divertente che ha scaricato (è proprio il caso di dirlo) la tensione di una gara che si stava complicando. La dedicata all’Imodium di...

