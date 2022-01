La quarta dose non serve

Advertising

rubio_chef : Djokovic: ricorso respinto dalla Corte federale. Al suo posto nel tabellone la quarta dose #DjokovicAlQuirinale #DjokovicOut - sole24ore : ?? #Covid, perché #Ema e #Oms frenano sulla quarta dose: - MediasetTgcom24 : Brusaferro (Iss): 'Per quarta dose vaccino è ancora presto' #Brusaferro - mrighetti1967 : RT @Michele_Arnese: Quarta dose? 'Non direi. Abbiamo una memoria che ci aiuta anche quando gli anticorpi calano. Forse non sarà in grado di… - costa_costa1967 : @repubblica È presto, sì, altri due o tre anni, ma anche quattro, di questo circo faranno un gran bene a tutti. Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : quarta dose

Il professor Guido Rasi , ex Ema e oggi consigliere del commissario Figliuolo , dice in un'intervista a Repubblica che ladi vaccino contro il Coronavirus potrebbe non servire. Ed è scettico anche sulla possibilità di un richiamo permanente dei vaccini: "Non ha senso mantenere il sistema immunitario ...l'ora della? "Non direi", risponde Guido Rasi . L'immunologo dell'università Tor Vergata di Roma, ex direttore dell'Agenzia europea per i medicinali e consulente del commissario per l'emergenza Covid ...«Il Covid è cambiato, i tempi di incubazione sono ridotti. Io non rinuncerei al sistema dei colori, perché bisogna continuare a essere molto prudenti, però sono ...Nella sola giornata di sabato ne sono state somministrate 92mila. Locatelli: "La quarta? Sarei cauto, semmai potrebbe riguardare i fragili" ...