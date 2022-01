Juve Sampdoria, Bonazzoli: «Entrambe le squadre hanno alti e bassi. Su Dybala…» (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ex attaccante della Sampdoria Bonazzoli ha parlato del match di Coppa Italia tra i blucerchiati e la Juve Emiliano Bonazzoli, ex attaccante tra le altre di Sampdoria e Reggina, in una intervista a JuventusNews24 ha parlato del match di Coppa Italia tra i blucerchiati e la Juventus. Domani sera la Juventus la Sampdoria si sfidano per gli ottavi di finale: che partita si aspetta? «Il fatto più importante è che la Sampdoria ha cambiato allenatore. Questo non vuol dire che farà malissimo o benissimo, ma avendo cambiato c’è uno stravolgimento e quindi penso che ci sarà una reazione, anche ci sono poche ore da qua all’inizio della partita. L’arrivo del nuovo allenatore porterà stimoli a livello mentale e voglia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ex attaccante dellaha parlato del match di Coppa Italia tra i blucerchiati e laEmiliano, ex attaccante tra le altre die Reggina, in una intervista antusNews24 ha parlato del match di Coppa Italia tra i blucerchiati e lantus. Domani sera lantus lasi sfidano per gli ottavi di finale: che partita si aspetta? «Il fatto più importante è che laha cambiato allenatore. Questo non vuol dire che farà malissimo o benissimo, ma avendo cambiato c’è uno stravolgimento e quindi penso che ci sarà una reazione, anche ci sono poche ore da qua all’inizio della partita. L’arrivo del nuovo allenatore porterà stimoli a livello mentale e voglia ...

Advertising

juventusfc : #JuveSampdoria, è iniziata la vendita dei biglietti! ?? Tutte le info, qui ? - sportli26181512 : Juve-Samp: in Coppa Italia le statistiche sorridono ai bianconeri: Juve-Samp: in Coppa Italia le statistiche sorrid… - UCSampdoriaFeed : Sampdoria, fumata bianca vicina per Giampaolo. Contro la Juve in panchina Tufano - Baciccia_1946 : RT @corsereporter: ? Accordo trovato tra #Sampdoria e #Giampaolo: il tecnico si ridurrà sensibilmente l'ingaggio. In serata l'ufficialità!… - corsereporter : ? Accordo trovato tra #Sampdoria e #Giampaolo: il tecnico si ridurrà sensibilmente l'ingaggio. In serata l'ufficial… -