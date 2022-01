Green Pass, ecco quali sono i (pochi) negozi in cui dal 1° febbraio si potrà entrare senza vaccino né tampone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo al lavoro sull'elenco che verrà chiuso domani. Mercoledì il Consiglio dei ministri con il nuovo decreto Leggi su repubblica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo al lavoro sull'elenco che verrà chiuso domani. Mercoledì il Consiglio dei ministri con il nuovo decreto

Advertising

NicolaPorro : ?? Quelli di #AmnestyInternational sono dei cattivi #novax? No. Eppure lanciano un allarme sul green pass ?? - AlexBazzaro : Il vaccino non blocca il contagio. Ormai è palese. Quindi il green pass che segrega i non vaccinati è del tutto inu… - AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - AleMedesi : RT @LNZHOPGOD: @dottorbarbieri Il Green Pass È Un Cancro Sanitario, Sociale, Economico. Deve Essere Estirpato, Non 'Scontato'. - GeaPilato : RT @CarloneDaniela: CONTE VERGOGNATI Dopo il Super green pass che ti definisce super lecchino del Drago vorresti riscrivere la Costituzion… -