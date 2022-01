Esonero in Serie A, adesso è UFFICIALE: scelto il sostituto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uno dei club di Serie A ha ormai già deciso di cambiare subito allenatore: l’Esonero è UFFICIALE, ecco chi sarà il sostituto Alcune panchine di Serie A traballano ormai da… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uno dei club diA ha ormai già deciso di cambiare subito allenatore: l’, ecco chi sarà ilAlcune panchine diA traballano ormai da… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sportmediaset : Genoa, #Shevchenko dopo l'esonero: 'Salvate la Serie A, fatelo per i tifosi'. #SportMediaset… - TuttoMercatoWeb : Telenord - Shevchenko già verso l'esonero: il Genoa valuta Ballardini e Maran per sostituirlo - CalcioNews24 : Ora è ufficiale il divorzio tra la #Sampdoria e D'Aversa ?? - zazoomblog : “Sembrava tutto fatto…”: Serie A esonero e giallo sul sostituto - #“Sembrava #tutto #fatto…”: #Serie - UBrignone : RT @sportmediaset: Genoa, #Shevchenko dopo l'esonero: 'Salvate la Serie A, fatelo per i tifosi'. #SportMediaset -