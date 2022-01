Covid | 287 morti | tasso positività al 15 | 4% | salgono ricoveri e intensive

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 83.403 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.512, ma come accade spesso il lunedì i dati sono condizionati dai minori tamponi processati la domenica. Le vittime sono invece 287 mentre ieri erano state 248. Sono 2.555.278 gli attualmente positivi alin Italia, con un incremento nelle ultime 24 ore di 6.421. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.790.302 mentre isono 141.391. I dimessi e i guariti sono invece 6.093.633, con un incremento di 76.679 rispetto a ieri. Sono 541.298 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 927.846. Ildiè al 15,4%, in calo rispetto al 16,1% di ieri. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri e… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 83.403 contagi e 287 morti: bollettino 17 gennaio - - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: 83.403 i nuovi contagi, 287 morti: Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24… - StreetNews24 : Covid oggi Italia, 83.403 contagi e 287 morti: bollettino 17 gennaio - Corriere : Il bollettino: 83.403 nuovi casi e 287 morti. Tasso di positività al 15,4%, crescono ricoveri e intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 287

... 4 Ricoveri In aumento (+28 rispetto a domenica) il numero dei ricoverati perin Liguria, ... I decessi sono, ieri ne erano stati segnalati 248. In aumento (+26) le terapie intensive e i ...L'ultimo bollettino registrapersone positive decedute (29 delle quali risultano da conteggi ... Le ultime in Italia Il tasso di occupazione dei reparti ordinari da parte di pazienticontinua ...NAZIONALE – L’ultimo report del ministero della Salute registra 83.403 nuovi casi e 287 morti. Processati 541.298 tamponi ... posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid sale al ...Ministero Salute, poco più di 541mila i tamponi processati. Oltre 19mila i ricoverati nei reparti ordinari - picenotime.it - IT ...