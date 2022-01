Cieli sereni e temperature massime sopra i 10 gradi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Una nuova settimana di gennaio inizia mentre lesono decisamentela media. Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci illustra come sarà il tempo a Bergamo. ANALISI GENERALE Bel tempo sulla Lombardia grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-occidentale, mentre sull’Europa orientale affluiscono fredde correnti artiche da nord. Tale situazione rimarrà inalterata nei prossimi giorni, con tempo sempre stabile anche se con un calo termico su valori più in linea con il periodo. Lunedì 17 gennaio 2022 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. In mattinata possibili nebbie sulla pianura orientale, in rapido dissolvimento.: Minime stazionarie (-1/+2°C, valori superiori sull’alta pianura occidentale).sui 9/12°C in pianura, punte di 14/15°C ...

La nebbia si è poi diradata nella seconda parte della mattinata lasciando spazio ao poco nuvolosi, come scritto poco fa. Anticiclone in controllo dell'Italia nelle prossime ore e giorni ......Nelle prossime ore l'Anticiclone azzorriano rimarrà dominante sul Mediterraneo sul nostro Paese con condizioni meteo che continueranno quindi a mantenersi generalmente stabili e cono ...Come accennato in precedenza, si prospetta, almeno stando alle ultime emissioni modellistiche, un finale di gennaio shock, con una serie ripetuta di affondi di natura perlopiù artica pronti a portare ...Meteo Brindisi. Aggiornamento previsioni meteo Brindisi, domenica, 16 gennaio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante ...