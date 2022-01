BUBINOBLOG | CHI SIAMO E DOVE VOGLIAMO ANDARE? PARTECIPA E COMPILA IL QUESTIONARIO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono passati ben otto anni dalla nascita ditra articoli, ascolti, anteprime, show, fiction e molto altro ancora, a partire dalla mitica community. Non si finisce mai di trattare in lungo e in largo il mondo della Tv, una realtà in continua evoluzione.Sembrava ieri quando iniziò l’avventura del blog. Invece è già arrivato a spegnere 8 candeline pochi giorni fa e il blog propone ai suoi commentatori e lettori un sondaggio d’opinione.Troverete una semplice scheda anagrafica per conoscerci meglio e un gradimento sull’operato del blog.I risultati raccolti verranno poi pubblicati direttamente tra le pagine del sito, fornendo ai suoi lettori il resoconto.Il sondaggio per fare un “tagliando” abile direttamente QUI.Grazie per lazione!