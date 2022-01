Australian Open 2022, niente da fare per Fognini: esce al primo turno contro Griekspoor (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fabio Fognini deve subito dire addio agli Australian Open 2022. L’azzurro, infatti, non riesce mai ad entrare realmente in partita contro Tallon Griekspoor, e viene eliminato in tre set con il punteggio di 6-1 6-4 6-4. Comincia male l’incontro per l’azzurro, che si ritrova subito sotto 3-0: Fognini appare lento in numerose circostanze, e nel primo set non riesce a trovare soluzioni efficaci per contrastare l’olandese, che realizza anche numerosi ace. Dal secondo set, Fognini riesce a trovare giocate migliori, facendo muovere la palla e attaccando bene a rete, ma Griekspoor è molto preciso nel servizio ed efficace anche in risposta, trovando il break ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fabiodeve subito dire addio agli. L’azzurro, infatti, non rimai ad entrare realmente in partitaTallon, e viene eliminato in tre set con il punteggio di 6-1 6-4 6-4. Comincia male l’inper l’azzurro, che si ritrova subito sotto 3-0:appare lento in numerose circostanze, e nelset non ria trovare soluzioni efficaci per contrastare l’olandese, che realizza anche numerosi ace. Dal secondo set,ria trovare giocate migliori, facendo muovere la palla e attaccando bene a rete, maè molto preciso nel servizio ed efficace anche in risposta, trovando il break ...

