Alberto Matano e Serena Bortone si fermano | decisione inaspettata della Rai

Leggi su inews24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Momenti molto concitati ai vertici Rai ed a farne le spese sono in due:potrebbero pagare pesantemente lo scotto, pilastriquotidianità Rai, potrebbero subire una grandeRai e fermarsi: sarebbe una grande perdita per la TV e per i telespettatori affezionati. La L'articolo proviene da Inews24.it.