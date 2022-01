A Strasburgo addio a Sassoli, domani l'elezione di Metsola (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Comandante di una nave in mezzo alla tempesta, è riuscito a far sopravvivere la nave e l’equipaggio”, dice Emmanuel Macron, descrivendo le battaglie europeiste di David Sassoli negli anni di massima esplosione dei movimenti nazionalisti. “Un costruttore di ponti”, lo descrive il presidente del Ppe Manfred Weber. Aveva un “modo di partecipare alla vita politica non da cinico, non da interessato. Aveva idee forti con modi gentili”, sottolinea il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “Abbiamo perso un compagno, un amico, un politico esemplare”, dice la presidente dei Socialisti&Democratici Iratxe Garcia Peres nel suo caldo e commosso tributo alla memoria di David Sassoli nell’aula dell’Europarlamento a Strasburgo. Per il presidente scomparso una settimana fa, il cordoglio è decisamente bipartisan. domani ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Comandante di una nave in mezzo alla tempesta, è riuscito a far sopravvivere la nave e l’equipaggio”, dice Emmanuel Macron, descrivendo le battaglie europeiste di Davidnegli anni di massima esplosione dei movimenti nazionalisti. “Un costruttore di ponti”, lo descrive il presidente del Ppe Manfred Weber. Aveva un “modo di partecipare alla vita politica non da cinico, non da interessato. Aveva idee forti con modi gentili”, sottolinea il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “Abbiamo perso un compagno, un amico, un politico esemplare”, dice la presidente dei Socialisti&Democratici Iratxe Garcia Peres nel suo caldo e commosso tributo alla memoria di Davidnell’aula dell’Europarlamento a. Per il presidente scomparso una settimana fa, il cordoglio è decisamente bipartisan....

Advertising

TgLa7 : Si terrà oggi alle 18 a Strasburgo, in sede di sessione plenaria del Parlamento europeo, la cerimonia di commemoraz… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: Si terrà oggi alle 18 a Strasburgo, in sede di sessione plenaria del Parlamento europeo, la cerimonia di commemorazione del pres… - LEBBY4EVER : RT @TgLa7: Si terrà oggi alle 18 a Strasburgo, in sede di sessione plenaria del Parlamento europeo, la cerimonia di commemorazione del pres… - klaretta2006 : RT @TgLa7: Si terrà oggi alle 18 a Strasburgo, in sede di sessione plenaria del Parlamento europeo, la cerimonia di commemorazione del pres… - Dome689 : RT @TgLa7: Si terrà oggi alle 18 a Strasburgo, in sede di sessione plenaria del Parlamento europeo, la cerimonia di commemorazione del pres… -