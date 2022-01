Volley, Superlega 2021/2022: Verona crolla in tre set a Taranto (Di domenica 16 gennaio 2022) La Gioiella Prisma Taranto vince 3-0 (25-23, 25-23, 25-14) contro Verona Volley nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Dopo circa due settimane di allenamenti interrotti causa Covid, gli scaligeri sono scesi in campo determinati a lasciarsi alle spalle le difficoltà. Al Palamazzola di Taranto però la scarsa preparazione si fa sentire e gli uomini di Stoytchev crollano alla distanza dopo aver lottato per due set. La formazione di Di Pinto è brava a recuperare l’iniziale svantaggio nel secondo set per poi chiudere rapidamente la partita. Taranto conquista così tre punti importanti per la classifica, dove scavalca proprio i gialloblù e sale ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) La Gioiella Prismavince 3-0 (25-23, 25-23, 25-14) contronella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato didimaschile. Dopo circa due settimane di allenamenti interrotti causa Covid, gli scaligeri sono scesi in campo determinati a lasciarsi alle spalle le difficoltà. Al Palamazzola diperò la scarsa preparazione si fa sentire e gli uomini di Stoytchevno alla distanza dopo aver lottato per due set. La formazione di Di Pinto è brava a recuperare l’iniziale svantaggio nel secondo set per poi chiudere rapidamente la partita.conquista così tre punti importanti per la classifica, dove scavalca proprio i gialloblù e sale ...

