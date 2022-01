Uomini e donne, Luisa Anna Monti sul suo tumore: "Il cammino verso la guarigione prosegue" (Di domenica 16 gennaio 2022) Luisa Anna Monti di Uomini e donne ha confessato quanto abbia sofferto per il suo tumore e quanto le siano pesate le terapie. Assicura però che il cammino verso la guarigione è intrapreso. Leggi su comingsoon (Di domenica 16 gennaio 2022)diha confessato quanto abbia sofferto per il suoe quanto le siano pesate le terapie. Assicura però che illaè intrapreso.

Advertising

Corriere : Primi pazienti nell’ospedale in Fiera a Milano: over 60, uomini e donne, tutti non vaccinati - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - Lukyluke311 : RT @santangelo_s: 5000 anni fa furono scritti per il giovane re #Gilgamesh, ma questi versi descrivono bene quello che - giorno dopo giorno… - Cristia61111086 : RT @MilaVolani: #gfvip... Soleil unica!?? Poi ci si stupisce di cosa piaccia di lei. Basta una sua serata di spensieratezza, e ciao, non ce… -