UFFICIALE Sampdoria | colpo in difesa | arriva Magnani

(Di domenica 16 gennaio 2022) Laha ufficializzato l’arrivo in blucerchiato del difensoreGiangiacomosi trasferisce a titolo temporaneo dal Verona alla. Il calciatore sarà già a disposizione di Roberto D’Aversa per l’allenamento odierno. COMUNICATO– «L’U.C.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’Hellas Verona F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giangiacomo(nato a Correggio, Reggio Emilia, il 4 ottobre 1995)». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

