Advertising

Gazzetta_it : Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 - RobertoTom60 : » Notizie dall'Italia e dal Mondo: SuperG donne: capolavoro Brignone ad Altenmarkt, è il successo numero 18… - infoitsport : SuperG donne: capolavoro Brignone ad Altenmarkt, è il successo numero 18 - PratiCristian : RT @Gazzetta_it: Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 - claudiamutti67 : RT @Gazzetta_it: Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 -

Ultime Notizie dalla rete : SuperG donne

Perfetta nei curvoni finali, a suo agio su una pista che pare disegnata per lei: Federica Brignone torna al successo indopo il trionfo di St. Moritz con una prova da manuale. È il ruggito della tigre che dopo lo stop per i problemi a un ginocchio è tornata a fare paura anche in velocità (ieri è stata sesta in ...La coppa del mondopassa ora in Italia. L'appuntamento è per il prossimo fine settimana a Cortina d'Ampezzo con discesa eVittoria n. 18 per Federica Brignone che si conferma miglior azzurra di sempre in coppa del mondo, unica italiana ad aver anche vinto il grande trofeo nel 2020. Federica - guidando una grande Italia j ...Vittoria n.18 per Federica Brignone che si conferma miglior azzurra di sempre in coppa del mondo, unica italiana ad aver anche vinto il grande trofeo nel 2020. Federica - guidando una grande Italia je ...