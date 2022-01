Supercoppa Spagnola, vince il Real Madrid: Modric e Benzema stendono l’Athletic Bilbao (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Real Madrid si aggiudica il primo trofeo del 2022, battendo l’Athletic Bilbao nella finale della Supercoppa Spagnola. Gli uomini di Carlo Ancelotti hanno la meglio meritatamente sulla formazione basca allenata da Marcelino, con un gol per tempo. Al 38?, Modric apre le marcature con un bel tiro sotto il sette dal limite dell’area, servito da Rodrygo. Nella ripresa, invece, è Benzema a raddoppiare su un rigore concesso per fallo di mano di Yeray proprio su un tiro del francese. l’Athletic, dopo un’iniziale avvio positivo, ha sofferto lungo tutto l’arco del match il possesso palla dei castigliani, non trovando quasi mai soluzioni offensive degne di nota. A dare una scossa sono soprattutto Nico Williams, Berchiche e Raul Garcia nella ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilsi aggiudica il primo trofeo del 2022, battendonella finale della. Gli uomini di Carlo Ancelotti hanno la meglio meritatamente sulla formazione basca allenata da Marcelino, con un gol per tempo. Al 38?,apre le marcature con un bel tiro sotto il sette dal limite dell’area, servito da Rodrygo. Nella ripresa, invece, èa raddoppiare su un rigore concesso per fallo di mano di Yeray proprio su un tiro del francese., dopo un’iniziale avvio positivo, ha sofferto lungo tutto l’arco del match il possesso palla dei castigliani, non trovando quasi mai soluzioni offensive degne di nota. A dare una scossa sono soprattutto Nico Williams, Berchiche e Raul Garcia nella ...

