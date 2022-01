Spalletti: “Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come gruppo possiamo fare felice una città intera” (Di domenica 16 gennaio 2022) Verso Bologna–Napoli, parla mister Spalletti. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Bologna-Napoli al Dall’Ara, ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 16 gennaio 2022) Verso Bologna–Napoli, parla mister. Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Bologna-Napoli al Dall’Ara, ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come gruppo possiamo fare felice una città intera”… - sscnapoli : ??#Spalletti “Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che ambiscono alla zona Champions League. Noi vogliamo arrivar… - solonapoli24 : Spalletti: La qualificazione in zona Champions?, di quello che fanno gli altri non ci riguarda, noi dobbiamo fare i… - sscnapoli24h : ????#Spalletti su #Zielinski: 'si è allenato a casa, domani termina l'isolamento e farà le visite di controllo. Potre… - frankneapolitan : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come gruppo possiamo fare felice una città intera” #BolognaNap… -