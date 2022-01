Rudy Zerbi e la proposta alla Ferilli: “Passami una canna” (Di domenica 16 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di “C’è Posta per te” durante una sorpresa, Rudy Zerbi la spara grossa raggelando lo studio e la conduttrice Maria De Filippi. Ecco cosa è successo. Il tanto atteso appuntamento del sabato sera con il programma di Maria De Filippi regala al pubblico tante storie, sorprese e ospiti. Nella puntata del 15 gennaio 2022 la regina degli ascolti ha avuto in studio 4 suoi amici: Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerby. C’è Posta per te con Rudy ZerbiI quattro giudici di Tu si que Vales, sono stati invitati per fare una sorpresa a due fratelli campani, rimasti orfani nel giro di due anni: Francesco e Carmine. I due fratelli molto affiatati, si sono ritrovati soli, prima per la morte del padre a causa di un tumore, poi a distanza ... Leggi su topicnews (Di domenica 16 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di “C’è Posta per te” durante una sorpresa,la spara grossa raggelando lo studio e la conduttrice Maria De Filippi. Ecco cosa è successo. Il tanto atteso appuntamento del sabato sera con il programma di Maria De Filippi regala al pubblico tante storie, sorprese e ospiti. Nella puntata del 15 gennaio 2022 la regina degli ascolti ha avuto in studio 4 suoi amici: Sabrina, Gerry Scotti, Teo Mammuccari eZerby. C’è Posta per te conI quattro giudici di Tu si que Vales, sono stati invitati per fare una sorpresa a due fratelli campani, rimasti orfani nel giro di due anni: Francesco e Carmine. I due fratelli molto affiatati, si sono ritrovati soli, prima per la morte del padre a causa di un tumore, poi a distanza ...

