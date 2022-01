Mattinata sotto choc | muore bimba di un anno

(Di domenica 16 gennaio 2022) Sarebbe una morte in culla quella che ha scosso(Foggia) dove è morta unadi un. La piccola è morta sabato sera nel centro garganico. “Facendomi interprete della volontà dell’intera comunità vorrei esprimere i sentimenti di vicinanza e sostegno alle famiglie colpite, porgendo loro le condoglianze mie, dell’Amministrazione, dell’intero Consiglio comunale e di tutta la cittadinanza”. Queste le parole del sindaco di, Michele Bisceglia. “Possano le preghiere di ognuno di noi accompagnarti fino in Paradiso”. Annalucia è morta in casa, probabilmente a seguito di soffocamento. Michele Bisceglia,per l’accaduto, spiega che “cosa sia successo è ancora tutto da accertare e da ricostruire. Ciò che è certo che il personale medico ha fatto tutto il ...

Nelladi oggi, i hanno individuato il terzo complice, che nel frattempo si era rifugiato ...di Cattolica e Misano Adriatico per una aggressione a due turisti diciottenni rapinatila ...... che gli ha sottratto l'arma e l'ha gettataun'auto. Nella colluttazione - prima che l'agente ... da dove è stato dimesso soltanto nella tardadi sabato. Sull'aggressione indagano i suoi ...Sarebbe una morte in culla quella che ha scosso Mattinata (Foggia) dove è morta una bimba di un anno. La piccola è morta sabato sera nel centro garganico."E' intervenuto anche l'elisoccorso, ma per la bimba purtroppo non c'era più nulla da fare - ripercorre il sindaco che ha ...