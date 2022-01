Leader no vax muore di Covid, la rabbia dell'amico: 'Ora lo avete sulla coscienza' (Di domenica 16 gennaio 2022) Il lo ha stroncato a 63 anni. Per Luigi Marilli , Leader no vax, portavoce del Fronte del Dissenso dell'Abruzzo e fondatore della Marcia della Liberazione, è stato probabilmente fatale il ricovero in ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) Il lo ha stroncato a 63 anni. Per Luigi Marilli ,no vax, portavoce del Fronte del Dissenso'Abruzzo e fondatorea Marciaa Liberazione, è stato probabilmente fatale il ricovero in ...

Advertising

Corriere : Abruzzo, muore di Covid il leader dei no vax Luigi Marilli. L’amico: «Le vostre idee lo hanno ucciso» - HuffPostItalia : Leader No Pass muore a 63 anni di Covid. L'amico ai No Vax: 'Lo avete sulla coscienza' - fanpage : Luigi Marilli, uno dei punti di riferimento per i No Green Pass, è morto a 63 anni dopo aver contratto il Covid-19. - simosimotw : Leader no vax muore di Covid, la rabbia dell'amico: «Ora lo avete sulla coscienza» - faustacu : Leader no vax muore di Covid, la rabbia dell'amico: «Ora lo avete sulla coscienza» -