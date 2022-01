Italia, allarme Spinazzola: non rientra ancora e playoff a serio rischio (Di domenica 16 gennaio 2022) Il recupero dall’infortunio di Spinazzola pare più complicato del previsto e ora rischia di non esserci nei playoff per il Mondiale con l’Italia Il recupero dalla rottura del tendine d’Achille di Spinazzola è più complicato del previsto. Il calciatore non è ancora in condizione e la visita a domicilio a Roma del professor Sakari Orava è stata rinviata di qualche settimana. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il rientro dell’esterno potrebbe arrivare non più a febbraio ma addirittura a marzo. Si complicherebbe in questo modo la presenza di Spinazzola ai playoff per il Mondiale con la maglia dell’Italia. Un grosso problema per Mancini che sperava di avere la sua freccia sulla sinistra come arma in più per conquistare il pass per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Il recupero dall’infortunio dipare più complicato del previsto e ora rischia di non esserci neiper il Mondiale con l’Il recupero dalla rottura del tendine d’Achille diè più complicato del previsto. Il calciatore non èin condizione e la visita a domicilio a Roma del professor Sakari Orava è stata rinviata di qualche settimana. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il rientro dell’esterno potrebbe arrivare non più a febbraio ma addirittura a marzo. Si complicherebbe in questo modo la presenza diaiper il Mondiale con la maglia dell’. Un grosso problema per Mancini che sperava di avere la sua freccia sulla sinistra come arma in più per conquistare il pass per ...

