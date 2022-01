Il pensionato Ancelotti vince la Coppa di Spagna col Real Madrid (Di domenica 16 gennaio 2022) C’erano una volta i pensionati stanchi, come i bandoleri. I tempi sono cambiati. La terza età, e anche la quarta, oggi sono terre di conquista, praterie. Soprattutto sei hai idee, competenza e intelligenza. E così Carlo Ancelotti – allenatore per presidenti e tifosi competenti di calcio, astenersi chiassosi perditempo, dato per finito in una città del Mediterraneo – alza un titolo sei mesi dopo l’inizio della sua seconda avventura sulla panchina della provinciale Real Madrid. Vittoria per 2-0 sull’Athletic Bilbao nella finale disputata a Riyad in Arabia Saudita. Partita senza storia con due gol per tempo: una perla di Modric nel primo, su assist di Rodrygo, e rigore di Benzema nella ripresa. Il resto è stata accademia. Tranne un momento thrilling nel finale, all’86esimo, con un rigore concesso al Bilbao ed espulsione di Militao. Ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) C’erano una volta i pensionati stanchi, come i bandoleri. I tempi sono cambiati. La terza età, e anche la quarta, oggi sono terre di conquista, praterie. Soprattutto sei hai idee, competenza e intelligenza. E così Carlo– allenatore per presidenti e tifosi competenti di calcio, astenersi chiassosi perditempo, dato per finito in una città del Mediterraneo – alza un titolo sei mesi dopo l’inizio della sua seconda avventura sulla panchina della provinciale. Vittoria per 2-0 sull’Athletic Bilbao nella finale disputata a Riyad in Arabia Saudita. Partita senza storia con due gol per tempo: una perla di Modric nel primo, su assist di Rodrygo, e rigore di Benzema nella ripresa. Il resto è stata accademia. Tranne un momento thrilling nel finale, all’86esimo, con un rigore concesso al Bilbao ed espulsione di Militao. Ha ...

