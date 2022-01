Green pass e mascherine anti-Covid, controlli a tappeto e multe da Ardea a Nettuno (Di domenica 16 gennaio 2022) Anzio – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri per il rispetto delle norme anti-Covid sul litorale da Ardea a Nettuno, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi. Nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno identificato 49 persone e controllato 6 esercizi commerciali. Ad esito degli accertamenti sono scattate sanzioni per tre clienti di un bar sorpresi a consumare senza essere in possesso di Green pass e il titolare per la mancata verifica della certificazione all’ingresso del locale degli avventori. Multato anche un 47enne sorpreso sul lungomare degli Ardeatini a passeggiare senza indossare la prevista mascherina. (Il ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 gennaio 2022) Anzio – Proseguono ida parte dei Carabinieri per il rispetto delle normesul litorale da, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi. Nei comuni di Anzio,, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno identificato 49 persone e controllato 6 esercizi commerciali. Ad esito degli accertamenti sono scattate sanzioni per tre clienti di un bar sorpresi a consumare senza essere in possesso die il titolare per la mancata verifica della certificazione all’ingresso del locale degli avventori. Multato anche un 47enne sorpreso sul lungomare deglitini aeggiare senza indossare la prevista mascherina. (Il ...

