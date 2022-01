Gigi D'Agostino si mostra sui social: "Spero che questo nuovo anno mi doni pace e forza" (Di domenica 16 gennaio 2022) Si muove per casa, camminando con un deambulatore. Gigi D’Agostino si mostra per la prima volta sui social dopo aver annunciato poco mesi fa di essere stato colpito da un grave male. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore, Gigi…”, scrive nella didascalia che accompagna lo scatto. All’anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, Gigi Dag ha da poco compiuto 55 anni. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante… non mi dà pace…la sofferenza mi consuma e mi ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Si muove per casa, camminando con un deambulatore.D’siper la prima volta suidopo aver annunciato poco mesi fa di essere stato colpito da un grave male. “chemiun po’ die di…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore,…”, scrive nella didascalia che accompagna lo scatto. All’anagrafe Luigino Celestino DiDag ha da poco compiuto 55 anni. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante… non mi dà…la sofferenza mi consuma e mi ha ...

